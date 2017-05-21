Ковчег с мощами святителя Николая вынесли из базилики города Бари и передали РПЦ

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Бари (Италия), 21 мая. Ковчег с мощами святителя Николая вынесен из базилики итальянского города Бари, где хранился на протяжении 930 лет. Ковчег будет передан на временное хранение РПЦ.

Ковчег, изготовленный российскими ювелирами по специальному заказу, был вынесен на руках священнослужителей на площадь около храма, а затем водружен на специальный открытый автомобиль, который проследует по всему городу. Чтобы проводить святыню, на улицы вышли сотни человек — паломники, представители российского духовенства, а также простые жители города, для которого Николай Чудотворец является покровителем.

Ковчег на пути в аэропорт сопровождают глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и архиепископ Бари Франческо Какуччи.