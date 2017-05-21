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Россия
Путин поблагодарил российских полярников за сохранение Белого континента

Путин поблагодарил российских полярников за сохранение Белого континента

12:00  21 Мая 2017
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Путин поблагодарил российских полярников за сохранение Белого континента

Москва, 21 марта. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росгидромета и всех российских полярников c профессиональным праздником, поблагодарив за вклад в проекты по сохранению Арктики и Антарктики.

Глава государства также напомнил, что в 2017 году, объявленном годом экологии, эта работа имеет особое значение. «Важно, что сегодня вы достойно продолжаете замечательные традиции своих предшественников, наращиваете российское присутствие на Белом континенте и в арктических широтах, деятельно участвуете в изучении этих перспективных регионов», — подчеркнул Путин в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Кроме того, российский лидер пожелал полярникам успехов и воплощения в жизнь всех намеченных планов.

Напомним, 29 марта Путин посетил Землю Франца-Иосифа в Баренцевом море, где пообщался с работающими в Арктике экологами. Исследователи пригласили президента на чай, угостив мармеладом из водорослей и поморской кулебякой. Кроме того, они позвали главу государства обязательно повторить визит в летнее время.

#владимир путин
Ярослава Замысловатова
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