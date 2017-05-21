Фура протаранила два десятка авто в центре Владивостока, есть пострадавшие
Владивосток, 21 мая. Фура протаранила почти два десятка автомобилей в центре Владивостока, не затормозив перед светофором. Об этом сегодня сообщает УМВД РФ по региону.
По данным ведомства, в воскресенье в 14.40 водитель грузовика Nissan Diesel, двигаясь в направлении железнодорожного вокзала города, при торможении перед светофором не сумел справиться с управлением, в результате столкнулся с 19 транспортными средствами.
Согласно данным правоохранительных органов, 10-летний пассажир одной из машин пострадал. В момент ДТП он находился на заднем пассажирском сидении.
В настоящее время водителя фуры направили на экспертизу. В отношении него составлен административный протокол, устанавливаются причины и детали произошедшего.