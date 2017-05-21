Донбасс: ВСУ более 40 раз обстреляли из минометов города ДНР
Донецк, 21 мая. Военные украинской армии за минувшие сутки более 40 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв почти два десятка населенных пунктов Донецкой народной республики. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном командовании республики.
По имеющимся данным, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 44 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв 17 городов и сел республики. В оперативном командовании добавили, что киевские силовики прибегали к артиллерии, танкам, минометам, гранатометам а также стрелковому оружию.
Ранее стало известно, что два мирных жителя столицы республики получили ранения при обстрелах украинских военных. В результате обстрелов также были частично разрушены три частных дома и газовый провод в Макеевке.