Донбасс: ВСУ более 40 раз обстреляли из минометов города ДНР

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Донецк, 21 мая. Военные украинской армии за минувшие сутки более 40 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв почти два десятка населенных пунктов Донецкой народной республики. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном командовании республики.

По имеющимся данным, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 44 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв 17 городов и сел республики. В оперативном командовании добавили, что киевские силовики прибегали к артиллерии, танкам, минометам, гранатометам а также стрелковому оружию.

Ранее стало известно, что два мирных жителя столицы республики получили ранения при обстрелах украинских военных. В результате обстрелов также были частично разрушены три частных дома и газовый провод в Макеевке.