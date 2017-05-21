Мощи Николая Чудотворца в Москве и Петербурге: когда привезут, как попасть, во сколько занимать очередь

В закладки

Скопировать

Делегация Русской православной церкви прибыла в итальянский город Бари, чтобы получить часть мощей Николая Чудотворца, который в православии считается одним из самых почитаемых святых. Мощи святителя будут доставлены в Москву накануне летнего дня Николая Чудотворца.

Напомним, 22 мая православные христиане, живущие по юлианскому календарю, отмечают так называемый летний день Николая Чудотворца, который празднуется в честь перенесения в 1087 году мощей святителя из города Мира на территории современной Турции в город Бари в Италии, где они находятся и поныне. Подробнее о Николае Чудотворце читайте в материале Федерального агентства новостей.

Договоренность о переносе части мощей Николая Чудотворца в Россию была достигнута во время исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском, которая состоялась 12 февраля 2016 года.

За частью мощей святителя Николая, которые, как сообщают священнослужители, поражают своей сохранностью, в итальянский город Бари прибыли председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и управляющий приходами РПЦ в Италии епископ Богородский Антоний Севрюк.

В базилике святителя Николая в Бари 20 мая состоялось богослужение, а уже 21 мая частица мощей будет доставлена в Россию. Сначала рака с мощами святого, которые считаются чудотворными, будет выставлена в Москве, а затем в Санкт-Петербурге.

Где и когда приложиться к мощам Николая Чудотворца в Москве

Мощи Николая Чудотворца будут принесены в храм Христа Спасителя к началу вечернего богослужения 21 мая 2017 года, накануне дня памяти святителя Николая. Богослужение начнется 21 мая в 17.00. Праздничное богослужение и встречу мощей в храме Христа Спасителя возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Для поклонения всех верующих мощи будут доступны в храме Христа Спасителя с 22 мая по 12 июля.

22 мая доступ паломников к мощам в Москве будет открыт с 14.00 до 21.00.

С 23 мая по 12 июля доступ будет осуществляться с 8.00 до 21.00. (В РПЦ предупреждают, что очередь следует занимать не позже 17.00, чтобы успеть подойти к святыне до закрытия храма).

В дни нахождения святыни в Храме Христа Спасителя будет работать пресс-центр. Журналистов будут пускать со стороны ул. Волхонка по редакционным удостоверениям и по предварительной аккредитации.

Когда мощи Николая Угодника будут в Петербурге

Мощи святителя будут находиться в Санкт-Петербурге с 13 июля по 28 июля. Порядок доступа к святыне будет обнародован позднее.