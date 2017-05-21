Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия: российские военные передали тонны продуктов в Алеппо и Латакию

Сирия: российские военные передали тонны продуктов в Алеппо и Латакию

11:20  21 Мая 2017
262

Сирия: российские военные передали тонны продуктов в Алеппо и Латакию
Дамаск, 21 мая. Пять тонн гуманитарной помощи передали российские военные мирным жителям Сирии. Продукты и постельные наборы были переданы в рамках восьми гуманитарных акций, организованных  за минувшие сутки в провинциях Алеппо, Латакия и Эль-Кунейтра, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что местное население в Алеппо, в частности, получило 1,7 тонны продуктов питания, две тонны продуктов и постельных принадлежностей передали жителям Латакии, еще 1,3 тонны продуктовых наборов доставили в Эль-Кунейтру.
Всего гуманитарная помощь получили 1 тыс. 547 человек, добавили в Минобороны.

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть