Сирия: российские военные передали тонны продуктов в Алеппо и Латакию

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Дамаск, 21 мая. Пять тонн гуманитарной помощи передали российские военные мирным жителям Сирии. Продукты и постельные наборы были переданы в рамках восьми гуманитарных акций, организованных за минувшие сутки в провинциях Алеппо, Латакия и Эль-Кунейтра, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что местное население в Алеппо, в частности, получило 1,7 тонны продуктов питания, две тонны продуктов и постельных принадлежностей передали жителям Латакии, еще 1,3 тонны продуктовых наборов доставили в Эль-Кунейтру.

Всего гуманитарная помощь получили 1 тыс. 547 человек, добавили в Минобороны.