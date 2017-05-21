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Chevrolet начнет серийный выпуск нового бюджетного седана Essentia

Chevrolet начнет серийный выпуск нового бюджетного седана Essentia

11:41  21 Мая 2017
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Chevrolet начнет серийную сборку бюджетного седана Essentia

Детройт, 21 мая. Автогигант Chevrolet принял решение о начале выпуска компактного седана на основе прототипа Essentia.

Пока подробностей о готовящейся к выпуску бюджетной модели нет. Известно только то, что производство компактного седана будет налажено на индийском заводе General Motors. Реализовывать автомобиль будут в Южной Америке и, вероятно, в Мексике. Когда автомобиль поступит в продажу, тоже пока не сообщается. 

Концепт Chevrolet Essentia был представлен в феврале прошлого года на автосалоне в Индии. Концепт построен на базе хэтчбека Spark предыдущего поколения. Серийный вариант Chevrolet Essentia фотошпионы смогли засечь на испытаниях в октябре прошлого года. 

#chevrolet #essentia
Владимир Багров
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