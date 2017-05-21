Двухэтажный склад с одеждой полыхает в Подмосковье

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Москва, 21 мая. Двухэтажное здание склада загорелось в подмосковном Лыткарино. Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 03.51. Загорелся второй этаж двухэтажного склада с одеждой по улице Парковой, сообщает «Телеканал 360».

Изначально сообщалось, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров и есть угроза дальнейшего распространения огня. По данным на 08.20 площадь пожара составляла уже 800 квадратных метров.

Тушение пожара продолжается. В операции задействованы 53 человека и 13 единиц техники. Информации о пострадавших нет.