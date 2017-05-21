Европейский телеканал Euronews прекратил вещание на Украине
Киев, 21 мая. Украинская служба Euronews останавливает свою работу. Об этом сообщили представители службы на официальной странице телеканала в социальной сети Facebook.
Представители выразили слова благодарности своим телезрителям, отметив, что телеканал работал практически шесть лет.
«После почти 6 лет нашей работы Euronews прекратит вещание на украинском», — говорится в сообщении.
Отметим, что соглашение о формировании украинской службы телеканала было подписан в 2010 году.
В 2014 году новое руководство украинской Национальной телекомпании заявило о прекращении отношений, поскольку это было непродуктивно и невыгодно для киевской стороны, так как последняя не имела абсолютно никакого влияния на контент.