Европейский телеканал Euronews прекратил вещание на Украине

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Киев, 21 мая. Украинская служба Euronews останавливает свою работу. Об этом сообщили представители службы на официальной странице телеканала в социальной сети Facebook.

Представители выразили слова благодарности своим телезрителям, отметив, что телеканал работал практически шесть лет.

«После почти 6 лет нашей работы Euronews прекратит вещание на украинском», — говорится в сообщении.

Отметим, что соглашение о формировании украинской службы телеканала было подписан в 2010 году.

В 2014 году новое руководство украинской Национальной телекомпании заявило о прекращении отношений, поскольку это было непродуктивно и невыгодно для киевской стороны, так как последняя не имела абсолютно никакого влияния на контент.