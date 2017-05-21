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Новороссия
ДНР: Донецк и Макеевка пострадали от огня ВСУ, ранены два человека

ДНР: Донецк и Макеевка пострадали от огня ВСУ, ранены два человека

11:02  21 Мая 2017  /обновлено: 11:03  21 Мая 2017
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ДНР: Донецк и Макеевка пострадали от огня силовиков, ранены два человека

Донецк, 21 мая. Два мирных жителя Донецка пострадали при обстрелах киевских силовиков  Кроме того, повреждения получили три дома, газопровод и линия электропередач в Макеевке. Данные о нарушениях со стороны украинских военных в Донбассе сообщил представитель министерства обороны ДНР.

Он уточнил, что в Донецке под огонь попала автостанция. В результате два человека были ранены. У одного мирного жителя диагностировано осколочное ранение теменной области, у второго - ранение правой ноги с переломом.

В Макеевке оказались разрушены три дома, поврежден газопровод местного значения и линия электропередач. Из-за повреждения ЛЭП полностью обесточен один  многоквартирный жилой дом.

Алексей Громов
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