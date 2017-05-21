ДНР: Донецк и Макеевка пострадали от огня ВСУ, ранены два человека

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Донецк, 21 мая. Два мирных жителя Донецка пострадали при обстрелах киевских силовиков Кроме того, повреждения получили три дома, газопровод и линия электропередач в Макеевке. Данные о нарушениях со стороны украинских военных в Донбассе сообщил представитель министерства обороны ДНР.

Он уточнил, что в Донецке под огонь попала автостанция. В результате два человека были ранены. У одного мирного жителя диагностировано осколочное ранение теменной области, у второго - ранение правой ноги с переломом.

В Макеевке оказались разрушены три дома, поврежден газопровод местного значения и линия электропередач. Из-за повреждения ЛЭП полностью обесточен один многоквартирный жилой дом.