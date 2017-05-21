Он сгорел заживо: соцсети бурно обсуждают судьбу избитого в Мексике россиянина

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Москва, 21 мая. Вопиющий инцидент со скандальным блогером Алексеем Макеевым вызвал бурю эмоций и шквал обсуждений в социальных сетях. Одни говорят, что россиянин легко отделался, другие считают, что у него не все в порядке с головой. Пользователи продолжают активно обсуждать произошедшее.

Напомним, жители Канкуна в Мексике до полусмерти избили россиянина Макеева. Причиной недружелюбного настроя граждан послужили постоянные оскорбления и нацистские видео блогера.

Так, один из пользователей прокомментировал: «Посмотрел несколько его роликов — да он больной на всю голову…». Другой пользователь не согласен с предыдущим оратором: «За одно только желание смерти психически больному человеку некоторых из комментирующих можно заподозрить в симпатиях к идеям Адольфа Гитлера».

Впрочем, большинство людей все-таки склонны верить, что блогер на самом деле болен или же это некая пиар-кампания.

«Тут и обсуждать нечего — человек болен. На мой взгляд, преступники те, которые человека не лечили, а откровенно отвязались от него, бросив его на произвол судьбы», — пишет еще один юзер.

Один из пользователей написал, что ему нравится, что люди сделали с Макеевым: «Он сгорел заживо».

В настоящее время Макеев находится в одной из местных больниц, где врачи оказывают ему помощь. В Мексике россиянин не так давно получил вид на жительство.