Шквальный ветер обрушится в воскресенье на Москву

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Москва, 21 мая. В воскресенье в Москве ожидается ощутимое усиление ветра, сообщили в столичном Метеобюро.

Ожидается, что воздух в Москве сегодня прогреется до +17 °C, однако будет дуть сильный северный ветер: его скорость будет составлять в среднем 5-10 м/с, а в порывах достигать 15 м/с и даже выше. Такая погода будет царить весь день; только после восьми часов вечера станет спокойнее.

В ночь на понедельник в столичном регионе и вовсе могут ударить заморозки - синоптики ожидают, что столбики термометров опустятся до -3 °C.

На следующих выходных (27-28 мая) ожидается очередное вторжение холода.