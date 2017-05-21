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Донбасс: киевские диверсанты рассказали, как их куратор поставлял наркотики в ЛНР

Донбасс: киевские диверсанты рассказали, как их куратор поставлял наркотики в ЛНР

10:57  21 Мая 2017
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Донбасс: киевские диверсанты рассказали, как их куратор поставлял наркотики в ЛНР
Луганск, 21 мая. Один из пойманных в Луганской народной республике украинских диверсантов рассказал на допросе о том, как их куратор контролировал наркотрафик в ЛНР с подконтрольной Киеву территории.

Ранее стало известно, что Министерство госбезопасности республики совместно с МВД ЛНР раскрыли сеть действовавших на территории республики диверсантов, в состав которой входили несколько диверсионно-разведывательных групп. Задержанные служили в 8 полку Сил специальных операций (ССО) ВСУ. 

На допросах они также сообщили о причастности военнослужащих этого полка к совершению терактов в ЛНР, ДНР и России.
МГБ подозревает их в убийствах  командиров ополчения Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви), начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко.

По словам диверсанта Сергея Иванчука, начальник разведки полка майор Павел Балов контролировал наркотрафик на территорию ЛНР, а также незаконно торговал военным имуществом и техникой.

«Он контролировал, можно сказать, потоки наркотрафика на территорию Луганской Народной Республики. Неоднократно приезжал контролировать их. Однажды была от него поставлена задача по устранению командира ополченцев, который препятствовал этому наркотрафику», – рассказал Иванчук.

По словам диверсанта, единственным приоритетом Балова были деньги. Иванчук подчеркнул, что преступную деятельность его начальника покрывали высшие государственные чиновники действующего на Украине режима.

Алексей Громов
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