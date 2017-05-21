Сирия: САА отбила атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре во время песчаной бури — ФАН публикует видео

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Боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) попытались воспользоваться песчаными бурями, бушующими в это время года в провинции Дейр-эз-Зор, использовав их как прикрытие для нападения на подразделения правительственной Сирийской арабской армии (САА). Однако замысел террористов был разгадан — сирийская армия отбила атаку ИГИЛ, боевикам был нанесен значительный ущерб в живой силе и технике.

Об этом сообщает собственный военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq), предоставляя соответствующую видеозапись.

Как отмечает источник, в провинции Дейр-эз-Зор и в других сирийских регионах в это время года всегда бушуют песчаные бури, во время которых видимость затруднена, чем и пытались воспользоваться террористы, которые намеревались скрытно приблизиться к позициям правительственных сил.

Однако сирийская армия была готова к нападению боевиков и заблаговременно укрепила свои позиции, а также нацелила артиллерию на укрепрайоны и центры террористов, сообщает источник ФАН.

На видео показано, как артиллерия САА ведет огонь по позициям ИГИЛ, и как сирийские военные укрепляют свои позиции под прикрытием артиллерии.

Подробнее о ситуации в Сирии читайте в материалах Федерального агентства новостей.

* Организация запрещена на территории РФ.