Вооруженный мужчина расстрелял пьяных футболистов в Москве

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Москва, 21 мая. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по футболистам-любителям, которые играли на 3-й улице Марьиной рощи в Москве. Об этом сообщают сегодня в экстренных службах столицы.

Как стало известно, в минувшую субботу вечером, 20 мая, вооруженный мужчина подошел к футболистам-любителям, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, и открыл по ним беспорядочную стрельбу. В результате инцидента двух человек госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает Телеканал «360».

Отмечается, что у 37-летнего мужчины было выявлено ранение груди и предплечья, его младший партнер по команде получил ранения в живот и бедро.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается личность стрелка.