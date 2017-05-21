Донбасс: ВСУ восемь раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 21 мая. Военные Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом сегодня сообщили в военном ведомстве республики.

По данным ведомства, под обстрелы попали районы населенных пунктов Калиново и Фрунзе, села Хорошее, Лозовое, а также Логвиново. Украинские силовики пускали в ход гранатометы, вооружения БМП и стрелковое оружие.

Напомним, накануне два человека получили ранения различной степени при обстреле со стороны украинской армии района автостанции на западе столицы Донецкой народной республики. Двух пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.