Красный Полумесяц раздал детское питание в Дейр эз-Зоре, ФАН публикует видео

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Дейр эз-Зор, 21 мая. Семьи с маленькими детьми в осажденном Дейр эз-Зоре получили молоко от Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Кадры гуманитарной акции оказались в распоряжении Федерального агентства новостей.

Молоко и другое специализированное питание для семей с маленькими детьми раздали волонтеры Сирийского Арабского Красного Полумесяца при содействии губернатора провинции, генерал-майора Мохамеда Ибрагима Самра.

В распоряжении ФАН оказалось видео, снятое во время гуманитарной акции. На кадрах видно, что акция вызвала ажиотаж среди сирийцев с маленькими детьми. Семьям Дейр эз-Зора выдали молочные смеси для детей и некоторые другие продукты.