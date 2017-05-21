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Новости Сирии
Красный Полумесяц раздал детское питание в Дейр эз-Зоре, ФАН публикует видео

Красный Полумесяц раздал детское питание в Дейр эз-Зоре, ФАН публикует видео

10:41  21 Мая 2017
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Красный Полумесяц раздал детское питание в Дейр эз-Зоре, ФАН публикует видео

Дейр эз-Зор, 21 мая. Семьи с маленькими детьми в осажденном Дейр эз-Зоре получили молоко от Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Кадры гуманитарной акции оказались в распоряжении Федерального агентства новостей.

Молоко и другое специализированное питание для семей с маленькими детьми раздали волонтеры Сирийского Арабского Красного Полумесяца при содействии губернатора провинции, генерал-майора  Мохамеда Ибрагима Самра. 

В распоряжении ФАН оказалось видео, снятое во время гуманитарной акции. На кадрах видно, что акция вызвала ажиотаж среди сирийцев с маленькими детьми. Семьям Дейр эз-Зора выдали молочные смеси для детей и некоторые другие продукты. 

#сирия #дейр эз-зор
Алексей Громов
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