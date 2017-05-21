Появились первые фото с места жуткого ДТП с пятью погибшими в Башкирии

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Уфа, 21 мая. Первые фото с места кровавого ДТП в Башкирии появились в Сети. Жертвами столкновения Nissan Skyline и Lada Kalina стали пять человек. Трагедия произошла на трассе Октябрьский - Имангулово в Туймазинском районе республики. Еще два человека получили серьезные травмы.

По словам начальника ГИБДД по Башкортостану Динара Гильмутдинова, машины столкнулись около 03.00 по местному времени (01.00 мск). Пять человек погибли на месте автокатастрофы, двое раненых были экстренно госпитализированы.

Гильмутдинов также уточнил, что погибли водители, управлявшие автомобилями, а также три пассажира, находившиеся в салоне Lada Kalina, пишет «Инфореактор».

В настоящее время на месте трагедии работают полицейские. Проверка продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.