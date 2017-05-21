Названы самые любимые среди современной молодежи автомобили

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Нью-Йорк, 21 мая. Социологический опрос, проведенный американской компанией Harris Poll, показал, что молодежь предпочитает автомобили, воплощающие роскошь и престиж, например, дорогие Mercedes, Porsche и т.д.

Как сообщает издание Carscoops, молодые люди, рожденные в 1981 году и позже, особую страсть питают к автомобилям марки Mercedes. Далее следуют BMW, Genesis, Lexus и Porsche. Впрочем, для большинства молодых людей люксовые автомобили остаются предметом мечтаний.

Среди автомобилей, которые молодежь может себе позволить, пальма первенства принадлежит Toyota. Следующей по популярности оказалась Honda, затем Chevrolet, Ford, Subaru, Nissan и Mazda.