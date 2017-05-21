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Происшествия
Honda столкнулась с «Газелью» на трассе под Омском, есть жертвы

Honda столкнулась с «Газелью» на трассе под Омском, есть жертвы

10:25  21 Мая 2017
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Honda столкнулась с «Газелью» на трассе под Омском, есть жертвы

Омск, 21 мая. В результате страшной автокатастрофы, произошедшей в Кировском округе Омской области, один человек погиб и восемь — получили ранения. Об этом в воскресенье сообщает Главное управление МВД по региону. 

По данным ведомства, водитель машины Honda в какой-то момент не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате Honda выехала на «встречку» и столкнулась с микроавтобусом «Газель». 

В результате ДТП мужчина, находившийся за рулем Honda, скончался на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и семь человек, которые находились в транспортном средстве, получили ранения. Среди пострадавших четверо детей. Все были доставлены в больницу. 

Ранее сообщалось, что два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием Ferrari в Московской области.

#дтп #мвд #омск #автокатастрофа
Дана Балан
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