Honda столкнулась с «Газелью» на трассе под Омском, есть жертвы

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Омск, 21 мая. В результате страшной автокатастрофы, произошедшей в Кировском округе Омской области, один человек погиб и восемь — получили ранения. Об этом в воскресенье сообщает Главное управление МВД по региону.

По данным ведомства, водитель машины Honda в какой-то момент не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате Honda выехала на «встречку» и столкнулась с микроавтобусом «Газель».

В результате ДТП мужчина, находившийся за рулем Honda, скончался на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и семь человек, которые находились в транспортном средстве, получили ранения. Среди пострадавших четверо детей. Все были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием Ferrari в Московской области.