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Технологии
Индийский мини-кроссовер Mahindra KUV100 выходит на рынок Европы

Индийский мини-кроссовер Mahindra KUV100 выходит на рынок Европы

10:16  21 Мая 2017  /обновлено: 10:16  21 Мая 2017
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Индийский мини-кроссовер Mahindra KUV100 выходит на рынок Европы

Дели, 21 мая. Индийская компания Mahindra выпускает на рынок Европы мини-кроссовер KUV 100. Ожидается, что стоимость автомобиля составит семь тысяч долларов. Реализация Продажи Mahindra KUV100 в европейских дилерских центрах начнутся до конца этого года.

Впервые миниатюрный кроссовер презентовали на автосалоне в Барселоне. На рынке Индии Mahindra KUV100 поступила в продажу с января 2016 года.  Здесь на выбор покупателей представлены варианты модели между 1,2-литровым дизельным или бензиновым двигателем мощностью 78 и 82 лошадиных сил соответственно, однако в Европу Mahindra KUV100 будет продаваться только с бензиновым мотором. 

Отметим, что индийская версия машины не оснащена ни подушками безопасности, ни кондиционером. Однако ожидается, что европейские модели будут иметь иную комплектацию, отвечающую принятым стандартам безопасности.
 

Ярослава Замысловатова
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