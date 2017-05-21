Индийский мини-кроссовер Mahindra KUV100 выходит на рынок Европы

В закладки

Скопировать

Дели, 21 мая. Индийская компания Mahindra выпускает на рынок Европы мини-кроссовер KUV 100. Ожидается, что стоимость автомобиля составит семь тысяч долларов. Реализация Продажи Mahindra KUV100 в европейских дилерских центрах начнутся до конца этого года.

Впервые миниатюрный кроссовер презентовали на автосалоне в Барселоне. На рынке Индии Mahindra KUV100 поступила в продажу с января 2016 года. Здесь на выбор покупателей представлены варианты модели между 1,2-литровым дизельным или бензиновым двигателем мощностью 78 и 82 лошадиных сил соответственно, однако в Европу Mahindra KUV100 будет продаваться только с бензиновым мотором.

Отметим, что индийская версия машины не оснащена ни подушками безопасности, ни кондиционером. Однако ожидается, что европейские модели будут иметь иную комплектацию, отвечающую принятым стандартам безопасности.

