Nokia 3310 заменила индийским женщинам секс-игрушки

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Нью-Дели, 21 мая. Старые телефоны Nokia, в частности, Nokia 3310 используются индийскими женщинами как секс-игрушки. Об этом сообщает интернет-издание Agents of Ishq.

Журналисты провели собственное необычное расследование, в ходе которого опросили 100 женщин. Выяснилось, что каждая пятая индианка использует старый финский мобильник для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Дело в том, поясняют журналисты, что вибрационный движок в телефонах Nokia отличается высокой интенсивностью, что делает мобильник неожиданной альтернативой фаллоимитаторам, которые в Индии купить практически невозможно.

Параллельно опрос, проведенный агентством British Speak показал, что около 40% британских женщин хотя бы раз задумывались о применении гаджета не по назначению.

Вместе с тем, врачи напоминают, что применение гаджетов в качестве секс-игрушек может нанести вред здоровью, в частности, спровоцировать возникновение гинекологических и урологических заболеваний.