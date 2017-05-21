Трампу Капуто: конгресс попросил экс-советника президента США рассказать о «русском следе»

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Нью-Йорк, 21 мая. Экс-советника Трампа Майкла Капуто пригласили добровольно дать показания и предоставить документы по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы в США в 2016 году. С такой просьбой к политику обратился комитет по разведке палаты представителей Конгресса США, передает New York Times.

Как уточняет издание, соответствующий запрос был направлен экс-советнику Трампа еще 9 мая. В письме комитет попросил политика принять участие в «добровольной записываемой беседе» и предоставить некие документы, которые могли бы помочь в расследовании. Комитет намеревается обсудить с Капуто ряд вопросов, в частности, «российские кибератаки, направленные против президентских выборов в США в 2016 году», «связи» представителей штаба Трампа с российскими властями, а также «утечки секретной информации».

Капуто опроверг обвинения в связях с российскими официальными лицами, а комитет по разведке обвинил в клевете.

Поводом для подозрений Конгресса, по всей вероятности, стало то, что Капуто в 1990-х гг. работал в России и знал некоторых чиновников, а в 2000-х сотрудничал с «Газпром-медиа».