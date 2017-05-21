Hyundai Veloster и Tucson могут получить «заряженные» версии

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Сеул, 21 мая. Модели Hyundai Veloster и Tucson могут обзавестись «заряженными» версиями. Такое заявление сделал во время беседы с журналистами глава подразделения Hyundai N Performance Альберт Бирман.

Южнокорейский концерн всерьез задумался о расширении модельного ряда «заряженных» автомобилей. Его могут пополнить фастбэк, авто B-сегмента и внедорожник.

Никаких подробностей о новых автомобилях представитель концерна не раскрыл. Вместе с тем, известно, что спортивные версии автомобилей, в том числе внедорожники, получат заниженную подвеску и спортивную резину. Кроме того, модели будут отличаться более мощным двигателем и лучшей управляемостью, а также усовершенствованной тормозной системой.