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Разъяренный японец с ножом и битой набросился на людей в парке, есть раненые

Разъяренный японец с ножом и битой набросился на людей в парке, есть раненые

9:31  21 Мая 2017
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Разъяренный японец с ножом и битой набросился на людей в парке, есть раненые

Мацудо (Япония), 21 мая. В Японии мужчина, вооруженный битой и ножом, напал на людей в парке. По последним данным, ранены десять человек. Злоумышленника удалось задержать. 

Уточняется, что инцидент произошел в городе Мацудо префектуры Тиба. Мужчина с ножом (по другим данным — с топором) и бейсбольной битой напал на людей в парке. По последним данным, после нападения были госпитализированы десять человек, передает местная телекомпания NHK.

Как сообщили свидетели, подобные инциденты случались и в других парках, но нападал всегда один и тот же человек. 

Сообщается также, что правоохранителям удалось задержать злоумышленника, и сейчас он дает показания. 

#япония #мацудо #тиба
Владимир Багров
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