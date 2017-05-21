Неизвестные угрожают «предателям», поддержавшим присоединение Крыма к РФ

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Ялта, 21 мая. На всей территории Ялты неизвестные расклеили листовки с угрозами в адрес высокопоставленных украинских «предателей», поддержавших присоединение Крыма к России и оповестили крымских жителей о скорой расплате над ними. Блогер Антон Ходза опубликовал фотографии с этими провокационными листовками на своей странице в Facebook.

Так, «послание» было адресовано контр-адмиралу ВМС Украины Денису Березовскому, который в настоящий момент является заместителем командира Черноморского флота РФ, бывшему министру обороны Украины Павлу Лебедеву и экс-начальнику Главного управления СБУ в Крыму Владимиру Троцкому. Неизвестные пригрозили, что всех этих людей ждет та же участь, что постигла Гиви и Моторолу.

В листовках говорится, что всем вышеперечисленным людям надо дорожить «каждой секундой своей никчемной жизни», ибо в любой момент их может настигнуть смерть.

Интересен тот факт, что данное обращение оставило некое «Народное движение Крыма», однако в это верится с трудом. Ведь подавляющее большинство жителей крымского полуострова голосовали за возвращение Крыма в состав России. Авторами этого псевдопослания, скорее всего, стали некие «подпольщики», которые до сих пор не могут смириться с потерей территорий. Об этом сообщает новостной портал Inforeactor.

