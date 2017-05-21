Функция заказа еды появилась в Facebook

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Нью-Йорк, 21 мая. Facebook в тестовом режиме запустила функцию Order Food, позволяющую пользователи соцсети заказать еду из ресторанов. Об этом сообщает TechCrunch.

Правда, опция пока доступна только для некоторых американских пользователей соцсети. Для оформления заказа предусмотрен специальный раздел, в котором собраны все рестораны, сотрудничающие с соцсетью. На специальной странице можно увидеть фото заведения, тип кухни, цены на блюда, а также оценки и рейтинги.

Благодаря новому разделу пользователи соцсети смогут сделать и оплатить заказ, не выходя из соцсети. Новая опция работает как в веб-версии соцсети, так и в мобильном приложении.

Новшество западных коллег уже успели оценить разработчики «Вконтакте». Не исключено, что в скором времени функция заказа еды из ресторанов появится и в отечественной соцсети.