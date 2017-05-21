Французский гонщик выжил после жуткой аварии на скорости 370 км/ч

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Индианаполис, 21 мая. Французский автогонщик Себастьян Бурдэ получил серьезные травмы после аварии на квалификации гонки Indy 500 чемпионата Indycar. Видео аварии появилось в Сети.

38-летний гонщик врезался в ограждение. Его болид к моменту столкновения развил скорость в 370 км/ч. После удара часть машины буквально рассыпалась, болид перевернулся и загорелся.

Французскому гонщику, к счастью, удалось выжить. Врачи диагностировали у него множественные переломы костей таза и перелом правого бедра. В ближайшее время его ждет операция. Сколько времени уйдет у спортсмена на восстановление, пока неизвестно.