Уфолог сделал больше сотни видеозаписей полетов НЛО

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Пойнт-Плезант, 21 мая. Независимый уфолог из маленького городка, расположенного на атлантическом побережье в штате Нью-Джерси за прошедший месяц сделал больше сотни видеозаписей полетов НЛО.



Все свои видеозаписи он сделал при помощи двух цифровых камер, которые, используя специально заданный алгоритм, производят в автоматическом режиме запись любых аномальных и неопознанных объектов, которые только появляются в небе.



По словам доброхотного исследователя звездного неба, почти каждый день камеры умудряются запечатлеть что-нибудь интересное. По статистике уфолога, наиболее часто возникают летающие шары, которые летают друг за другом вдоль линий электропередач и выполняют порой абсолютно немыслимые для современной техники мгновенные виражи и повороты чуть ли не под углом в 90 градусов. Как отмечает наблюдатель, НЛО появляются как правило на рассвете или в сумерках.



Однако, уфолог обнаружил и один редкий сферический объект неизвестного происхождения, который вот уже на протяжении нескольких дней появляется в точно опредленном положении около визуальной границы солнца. Более того, как утверждает исследователь, рядом с этой сферой, как правило появляются еще несколько других ярких объектов, которые перемещаются вокруг нее с очень большой скоростью.



Наблюдатель за небесными телами решился показать свои видеозаписи экспертам по НЛО, потому что ранее он ничего подобного не видел.