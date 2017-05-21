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Экономика
Бренд Acura не вернется на российский авторынок

Бренд Acura не вернется на российский авторынок

8:44  21 Мая 2017
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Бренд Acura не вернется на российский авторынок

Москва, 21 мая. Японский автопроизводитель Honda в ближайшие годы не намерен возобновлять поставки в Россию своего премиального бренда Acura. 

Поставки автомобилей Acura в Россию были приостановлены еще в апреле 2016 года. В руководстве Honda тогда заявили, что данное решение обусловлено сложной ситуацией на рынке, и не исключили, что поставки автомобилей могут возобновиться через какое-то время. Однако теперь в российском офисе сообщили, что поставок автомобилей Acura на рынок РФ в ближайшие годы ожидать не стоит, передает Autonews.

Бренд Acura не вернется на российский авторынок

Напомним, что модельный ряд Acura в России представлен кроссоверами RDX и MDX и седаном TLX. Цены на автомобили начинаются примерно с 2 млн рублей (на MDX — с 3 млн). Бренд вышел на российский рынок в 2014 году. За два года ему удалось реализовать порядка 2 тыс. машин. 

#honda #acura
Владимир Багров
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