Бренд Acura не вернется на российский авторынок

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Москва, 21 мая. Японский автопроизводитель Honda в ближайшие годы не намерен возобновлять поставки в Россию своего премиального бренда Acura.

Поставки автомобилей Acura в Россию были приостановлены еще в апреле 2016 года. В руководстве Honda тогда заявили, что данное решение обусловлено сложной ситуацией на рынке, и не исключили, что поставки автомобилей могут возобновиться через какое-то время. Однако теперь в российском офисе сообщили, что поставок автомобилей Acura на рынок РФ в ближайшие годы ожидать не стоит, передает Autonews.

Напомним, что модельный ряд Acura в России представлен кроссоверами RDX и MDX и седаном TLX. Цены на автомобили начинаются примерно с 2 млн рублей (на MDX — с 3 млн). Бренд вышел на российский рынок в 2014 году. За два года ему удалось реализовать порядка 2 тыс. машин.