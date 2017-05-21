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Общество
Ученые нашли простое средство профилактики мужского бесплодия

Ученые нашли простое средство профилактики мужского бесплодия

15:59  21 Мая 2017
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Ученые нашли простое средство профилактики мужского бесплодия

Дублин, 21 мая. Витамин D является эффективным средством профилактики мужского бесплодия. К такому выводу пришли ученые из университета Дублина. 

В результате исследований ученые пришли к выводу, что наличие в организме мужчины достаточного количества этого витамина позволяет не только предотвратить бесплодие, но и сохранить сексуальную активность даже в зрелые годы. Кроме того, у мужчин, не испытывавших недостатка в витамине D, рождались более крепкие и здоровые дети. 

Как отмечают специалисты, витамин D играет важную роль в выработке мужских гормонов. 

Исследования проводились на группе из 50 мужчин, которые на протяжении пяти лет употребляли продукты, богатые витамином D. 

Владимир Багров
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