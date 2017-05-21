Авиалайнер вернулся в аэропорт Лос-Анджелеса по причине перегрева двигателя

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Лос-Анджелес, 21 мая. Пассажирский авиалайнер австралийской компании Qantas через два часа после вылета был вынужден вернуться обратно в аэропорт Лос-Анджелеса по причине перегрева одного из двигателей.



Пассажирский самолет Airbus A380 с несколькими сотнями человек на борту вылетел в Мельбурн. Однако, на втором часу полета командиру аэробуса пассажиры сообщили о неполадках в одном из двигателей. Были замечены искры в одной из турбин. По словам представителя авиакомпании, искры могли возникнуть в результате перегрева двигателя.

«Рейс из Лос-Анджелеса в Мельбурн вернулся в Лос-Анджелес из-за проблем с одним из четырех двигателей лайнера», — сообщил представитель компании Qantas.

Самолет благополучно вернулся обратно в Лос-Анджелес и приземлился. В данное время инженеры инспектируют Airbus A380. Всем пассажирам предоставили возможность улететь другими рейсами. В результате происшествия никто не пострадал.