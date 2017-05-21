Трамп в Саудовской Аравии станцевал с королем и мечами

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Эр-Рияд, 21 мая. Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд станцевали традиционный танец арда с мечами. Видео опубликовал телеканал Al Arabiya.

Видео было снято накануне в королевском культурном центре во время официальной церемонии по случаю визита Трампа в Саудовскую Аравию.

Традиционный танец начинается с повторения стихотворной строки под звуки барабанного боя. Затем танцующие поднимают мечи в знак своей радости и гордости. Изначально танец ассоциировался с военными достижениями, однако в наше время стало зрелищной частью официальных мероприятий.

Впрочем, как видно на кадрах, танец оказался для Трампа немного сложным: во время танца он неловко переминается с ноги на ноги, а когда ему вручают меч, несколько раз скованно им взмахивает.

VIDEO: #Trump takes part in traditional ardha dance in Saudi Arabia.

Read the full story here: https://t.co/hQGZDCJ8L0 pic.twitter.com/RYHcOX8f0a — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 20, 2017

Напомним, президент США Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд накануне. Это первый визит его в качестве американского президента в Саудовскую Аравию. Трамп и король страны обсудят ряд вопросов, касающихся экономических и политических взаимоотношений США и Саудовской Аравии. Накануне король представил Трампа к высшей государственной награде Саудовской Аравии — ордену имени короля Абдель Азиза.