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Общество
Ученые нашли наиболее эффективный способ довести женщину до оргазма

Ученые нашли наиболее эффективный способ довести женщину до оргазма

8:05  21 Мая 2017
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Ученые нашли наиболее эффективный способ довести женщину до оргазма

Лондон, 21 мая. Британские ученые выяснили самый эффективный и простой способ довести женщину до оргазма. Материалы своего научного труда они опубликовали в тематическом издании.

В ходе проведенного исследования ученые выяснили, что 37% жительниц Британии для получения оргазма предпочитают использовать интим-игрушки, 35% нравятся ремни, грубые веревки, шелковые пояса.

Но несмотря на раскрепощенность в постели и такие, казалось бы дерзкие решения, далеко не все женщины готовы открыто говорить со своими половыми партнерами об отсутствии у них оргазма.

Ученые же доказали, что весь секрет заключается в смазке, которая в разы повышает шансы на получение оргазма. По словам исследователей, в том случае, если гели сочетать с интимными аксессуарами и БДСМ-игрушками, то любая женщина легко достигнет оргазма.

Олег Сорокин
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