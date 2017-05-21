Ученые нашли наиболее эффективный способ довести женщину до оргазма

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Лондон, 21 мая. Британские ученые выяснили самый эффективный и простой способ довести женщину до оргазма. Материалы своего научного труда они опубликовали в тематическом издании.

В ходе проведенного исследования ученые выяснили, что 37% жительниц Британии для получения оргазма предпочитают использовать интим-игрушки, 35% нравятся ремни, грубые веревки, шелковые пояса.

Но несмотря на раскрепощенность в постели и такие, казалось бы дерзкие решения, далеко не все женщины готовы открыто говорить со своими половыми партнерами об отсутствии у них оргазма.

Ученые же доказали, что весь секрет заключается в смазке, которая в разы повышает шансы на получение оргазма. По словам исследователей, в том случае, если гели сочетать с интимными аксессуарами и БДСМ-игрушками, то любая женщина легко достигнет оргазма.