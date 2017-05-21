Ученые заявили об опасности «кино для взрослых» для здоровья мужчин

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Сан-Диего, 21 мая. Ученые выяснили, что просмотр фильмов с интимным содержанием может быть опасным для здоровья мужчин. Об этом сообщил доктор Мэтью Кристман из Военно-морского центра в Сан-Диего.

Так, исследование показало, что после регулярного просмотра фильмов порнографического содержания у мужчин зачастую развивается эректильная дисфункция. Как отмечает доктор Кристман, это очень серьезное заболевание. Он связывает появление этого заболевания у любителей кино для взрослых с тем, что, как показало исследование, у представителей сильной половины человечества после просмотров фильмов подобного содержания сильно снижается самооценка. Это происходит на уровне подсознания, так как далеко не все мужчины считают себя способными повторить «подвиги» экранных героев.

Доктор Кристман обнаружил очень четкую корреляцию межу потенцией и частотой просмотров фильмов для взрослых. Мужчины-любители подобных картин чаще сталкиваются с проблемами со здоровьем.