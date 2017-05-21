В Ульяновске начали производить тяжелые грузовики «Исузу»

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Ульяновск, 21 мая. В мероприятии по запуску линии по сборке грузовых автомобилей серии «C» и «E» приняли участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, а также генеральный директор «ИсузуРус» Фабрис Горлье и директор по производству компании Павел Головин.

«Запуск производственной линии тяжёлых грузовиков - очень важный этап развития промышленности и экономики области, который даст даст стимул не только автомобилестроению, но и сопутствующим отраслям», - отметил Сергей Морозов.

Как заявляют руководители предприятия, в год они планируют выпускать около 400 грузовиков. В дальнейшем объем должен дойти до двух тысяч.

Вложения в производственную площадку составили около 200 миллионов рублей. По информации компании, сейчас на производстве занято 263 сотрудника, а в течение года руководство намерено довести эту цифру до 300.

Напомним, что первая линия по сборке грузовиков «Исузу» была открыта в 2012 году на территории «Ульяновского автомобильного завода». На сегодняшний день предприятие в Ульяновске выпускает полную линейку грузовых автомобилей массой от 3-х тонн. Теперь, после запуска производства тяжелой серии планируется в совокупности выпустить 4300 машин в 2017 году.