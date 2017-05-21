Куба сочла нелепостью поздравление Трампа с Днем независимости

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Гавана, 21 мая. Куба сочла «нелепым» и «спорным» поздравление кубинского народ с Днем независимости президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило в субботу вечером кубинское телевидение.

В заявлении кубинского телеканала отметили, что президента Соединенных Штатов Дональд Трамп плохо информирован о том что такое 20 мая для Кубы. День который в США считают датой образования Кубинской республики, в действительности, является днем рождения американской неоколонии, просуществовавшей до 1 января 1959 года. А в 1959 году на Кубе победили революционеры во главе с Фиделем Кастро, что и положило конец проамериканскому режиму диктатора Фульхенсио Батисты.

Диктор кубинского ТВ сказал, что даже в самом американском правительстве осознают, насколько противоречивы и бестолковы высказывания Трампа по вопросам внешней и внутренней политики.

Напомним, что в субботу Дональд Трамп поздравил народ Кубы с 115-й годовщиной освобождения от колониального господства Испании.