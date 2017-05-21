СМИ: в Хэнфорде расследуют возможную утечку радиации из хранилища

Вашингтон, 21 мая. Власти штата Вашингтон ведут расследование утечки радиоактивных материалов в ядерном комплексе в Хэнфорде. Напомним, что 9 мая там произошло обрушение конструкций. После чего следы радиации были обнаружены, как на поисковом роботе, так и на одном из сотрудников, сообщают американские СМИ.



«Последовали установленные процедуры очистки, включающие изъятие зараженной одежды. Дальнейшее обследование рабочего показало отсутствие следов заражения», — сообщают СМИ со ссылкой на представителя подрядчика компании проводившей там работы.

Компания-подрядчик сообщила, что уже провела одну экспертизу с помощью специальных инструментов. По результатам исследования признаков утечек радиоактивных веществ в Хэнфордском хранилище выявлено не было. Однако, компания готовится к проведению дополнительной визуальной инспекции с помощью видео.



Власти штата Вашингтон обратились с призывом к министерству энергетики США, чтобы оно присоединилось к расследованию и удостоверилось в том, что объект не представляет угрозы.



Как мы уже сообщали, на крупнейшем американском хранилище радиоактивных отходов 9 мая обрушился тоннель, персонал был сразу же эвакуирован, пострадавших нет. В Хэнфордском хранилище находятся радиоактивные отходы, оставшиеся после военных экспериментов в рамках ядерной программы США.