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Меланья Трамп раскритиковала работу пресс-секретаря ее мужа

Меланья Трамп раскритиковала работу пресс-секретаря ее мужа

6:56  21 Мая 2017
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Меланья Трамп раскритиковала работу пресс-секретаря ее мужа

Вашингтон, 21 мая. Супруга президента США Дональда Трампа Меланья заявила, что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и его команда плохо справляются со своей работой по защите ее мужа на фоне многочисленных скандалов, связанных с его именем.

Отмечается, что первая леди выразила крайнюю озабоченность тем, что Спайсер плохо выполняет свою работу и не предпринимает активных действий по защите американского главы.Меланья Трамп раскритиковала работу пресс-секретаря ее мужа

Помимо этого, Меланья Трамп отметила, что президентская администрация думает преимущественно о собственных интересах, а не об интересах главы государства.

Ирина Новикова
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