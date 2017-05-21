Сирия новости 21 мая 07.00: ИГ набирает детей в свои ряды в Дейр эз-Зоре, САА освободила ж/д вокзал Таль Хассан в Алеппо

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Сирия, 21 мая. ИГ* заманивает детей в свои ряды в Дейр эз-Зоре, САА освободила железнодорожный вокзал Таль Хассан в провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): взяла под контроль фермы, окружающие сахарную фабрику, и освободила железнодорожный вокзал Таль Хассан в Алеппо, один солдат САА решил переметнуться на сторону террористов ИГ в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия (ССА)**: подбила 2 транспортных средства САА в Эс-Сувейде, взяла в плен трех солдат САА на южной окраине Аль-Баба в провинции Алеппо.

«Исламское государство»*: выпустило в Дейр эз-Зоре новое пропагандистское видео, в котором показаны так называемые «новобранцы халифата».

Курды: разминировалили брошенный мотоцикл в городе Рас Аль-Айн.

«Хайят-Тахрир аш-Шам»*** (HTS): объединилась с группировкой «Полк Абу Омара», выпустила пропагандистское видео со снайперами, воюющими против солдат САА.

Провинция Дамаск

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, оппозиционная группировка «Полк Абу Омара» объявила об объединении с группировкой «Хайят-Тахрир аш-Шам» (HTS), которая является сирийской частью «Аль-Каиды» и также является крупнейшей группировкой боевиков в Сирии.

С прибавлением все новых группировок, объединенных в так называемый фронт Ан-Нусра, HTS теперь насчитывает в своих рядах около 50 тысяч боевиков.

Провинция Алеппо

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, группировка «Хайят-Тахрир аш-Шам» выпустила видео под названием «лицом к лицу», демонстрирующее их лучших снайперов воюющих против солдат САА. Террористы утверждают, что вслед за первым эпизодом последуют новые серии. Большая часть материала была снята на северных границах Хамы и западной части Алеппо.

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, боевики ССА взяли в плен трех солдат САА на южной окраине Аль-Баба в провинции Алеппо.

САА начала новое наступление на позиции террористов ИГ в северной части равнины Маскана, ударив по террористам на железнодорожном вокзале Таль Хассан. Через несколько часов после начала атаки элитные подразделения войск Башара Асада взяли под свой контроль фермы, окружающие сахарную фабрику, а также освободили весь железнодорожный вокзал Таль Хассан.

Нынешний захват железнодорожного вокзала Таль Хассан позволил правительственным войскам построить буферную зону вокруг равнины Дейр-Афер.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает инфопортал Al-Masdar News, ИГ выпустило новое пропагандистское видео, в котором показаны так называемые «новобранцы халифата», тысячи из которых присоединились к террористам, чтобы стать новым «пушечным мясом» в Дейр эз-Зоре.

В кадре видны центры вербовки, учебные лагеря, плакаты и листовки для вербовки, а также эпизоды сражений в Сирии и Ираке. Портал Al-Masdar News с сожалением отмечает, что на видео сняты также и дети завербованные в ИГ.

По сообщению Al-Masdar News, один солдат САА решил переметнуться на сторону террористов ИГ. Однако, не уточняется перешел ли солдат на сторону ИГ по идейным соображениям или в связи с тяжелой обстановкой в осажденном Дейр эз-Зоре.

Провинция Ракка

По сообщению инфопортала ARA News, Брэтт Макгурк - представитель США в международной коалиции заявил, что США не собирается вкладывать средства для стабилизации ситуации в регионе. Он подчеркнул, что США не готовы оказывать никакой финансовой помощи по восстановлению Ракки после окупации ИГ.

"Сирийцам как-то придется самим справляться", - пояснил Макгурк.

Информационный портал ARA News сообщает, что в настоящее время 50 членов Внутренних сил безопасности Ракки проходят обучение в рядах международной коалиции во главе с США.

Провинция Эс-Сувейда

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@badly_xeroxed) один из источников, боевики ССА подбили 2 транспортных средства САА, когда те пытались пробиться в направлении населенного пункта Аль-Танф.

Провинция Хасака

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AzadiRojava) курдский источник, бойцы разведки «Асаиш» из Сирийского Курдистана обследовали брошенный мотоцикл в городе Рас Аль-Айн и выяснили, что он заминирован. После чего произвели разминирование.

Ирак

По сообщению агентства FARS News, иракские войска освободили Сабаташар Таммуз (район «17 июля»), расположенный на западе города Мосул.

* Организация запрещена на территории РФ.