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Происшествия
Станция метро «Адмиралтейская» открылась на вход после проверки

Станция метро «Адмиралтейская» открылась на вход после проверки

6:30  21 Мая 2017
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Станция метро «Адмиралтейская» открылась на вход после проверки

Санкт-Петербург, 21 мая. Станция петербургского метрополитена «Адмиралтейская» в 6.07 была открыта для входа пассажиров после проведенной проверки.

Напомним, что ранее ФАН сообщал, что утром в воскресенье «Адмиралтейскую» закрыли на вход из-за обнаруженного на лестнице бесхозного предмета.

В субботу в связи с обнаружением бесхозного предмета была временно закрыта станция метро «Ленинский проспект». Поезда проезжали станцию без остановок.

Ирина Новикова
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