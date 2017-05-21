Станция метро «Адмиралтейская» открылась на вход после проверки

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Санкт-Петербург, 21 мая. Станция петербургского метрополитена «Адмиралтейская» в 6.07 была открыта для входа пассажиров после проведенной проверки.

Напомним, что ранее ФАН сообщал, что утром в воскресенье «Адмиралтейскую» закрыли на вход из-за обнаруженного на лестнице бесхозного предмета.

В субботу в связи с обнаружением бесхозного предмета была временно закрыта станция метро «Ленинский проспект». Поезда проезжали станцию без остановок.