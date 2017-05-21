Мексиканцы потребовали депортации избитого россиянина
Мехико, 21 мая. Граждане Мексики потребовали от властей штата Кинтана-Роо депортировать избитого российского гражданина Алексея Макеева по причине его агрессивного поведения по отношению к мексиканцам.
Сообщается, что соответствующая петиция была опубликована на платформе Change.org.
В частности, в документе говорится, что поведение и угрозы Макеева заставляют мексиканский народ потребовать немедленного вмешательства властей страны, для того, чтобы защитить от возможных будущих нападений детей, стариков и вообще на людей только за то, что они являются мексиканцами.
Отметим, что к данному моменту петицию поддержали уже более 7,2 тысячи человек.
После того, как документ наберет необходимое число подписей, он будет отправлен главе конгресса штата Кинтана-Роо Эдуардо Мартинесу Арсиле.