Мексиканцы потребовали депортации избитого россиянина

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Мехико, 21 мая. Граждане Мексики потребовали от властей штата Кинтана-Роо депортировать избитого российского гражданина Алексея Макеева по причине его агрессивного поведения по отношению к мексиканцам.

Сообщается, что соответствующая петиция была опубликована на платформе Change.org.

В частности, в документе говорится, что поведение и угрозы Макеева заставляют мексиканский народ потребовать немедленного вмешательства властей страны, для того, чтобы защитить от возможных будущих нападений детей, стариков и вообще на людей только за то, что они являются мексиканцами.

Отметим, что к данному моменту петицию поддержали уже более 7,2 тысячи человек.

После того, как документ наберет необходимое число подписей, он будет отправлен главе конгресса штата Кинтана-Роо Эдуардо Мартинесу Арсиле.