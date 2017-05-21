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Весь мир
Сооснователь Twitter сожалеет, что микроблог помог Трампу стать президентом США

Сооснователь Twitter сожалеет, что микроблог помог Трампу стать президентом США

5:53  21 Мая 2017
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Сооснователь Twitter сожалеет, что микроблог помог Трампу стать президентом США

Вашингтон, 21 мая. Сооснователь сети микроблогов Twitter Эван Уильямс заявил, что сожалеет о том, что ведение социальной сети могло оказать помощь Дональду Трампу во время предвыборной кампании.

«Если это правда, что он не был бы президентом, если бы не Twitter, то да, я сожалею», — сказал Уильямс.

Он также отметил, что, по его мнению, роль микроблога в подъеме популярности Трампа среди избирателей является «очень плохой вещью».Сооснователь Twitter сожалеет, что микроблог помог Трампу стать президентом США

Кроме того, он подчеркнул, что ошибался, когда думал, что сможет сделать мир лучше после того, как в нем появится ресурс, на котором все смогут свободно высказывать мнения и обмениваться идеями.

Ирина Новикова
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