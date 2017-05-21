Сооснователь Twitter сожалеет, что микроблог помог Трампу стать президентом США

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Вашингтон, 21 мая. Сооснователь сети микроблогов Twitter Эван Уильямс заявил, что сожалеет о том, что ведение социальной сети могло оказать помощь Дональду Трампу во время предвыборной кампании.

«Если это правда, что он не был бы президентом, если бы не Twitter, то да, я сожалею», — сказал Уильямс.

Он также отметил, что, по его мнению, роль микроблога в подъеме популярности Трампа среди избирателей является «очень плохой вещью».

Кроме того, он подчеркнул, что ошибался, когда думал, что сможет сделать мир лучше после того, как в нем появится ресурс, на котором все смогут свободно высказывать мнения и обмениваться идеями.