Сирия: боевики ИГ казнили 19 человек в провинции Дейр-эз-Зор
В закладки
Дейр-эз-Зор, 21 мая. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* провели массовую казнь в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Сообщается, что жертвами расправы стали 19 местных жителей. Среди убитых было двое детей, а также двое женщин.
Отмечается, что помимо этого террористы смогли взять в плен троих бойцов коалиции «Силы демократической Сирии».
Ранее сирийские СМИ сообщили, что террористы напали на деревню Акариб-эс-Сафия в северной части страны и убили больше 50 человек.
* Организация запрещена на территории РФ.
Комментарии