Сирия: боевики ИГ казнили 19 человек в провинции Дейр-эз-Зор

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Дейр-эз-Зор, 21 мая. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* провели массовую казнь в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Сообщается, что жертвами расправы стали 19 местных жителей. Среди убитых было двое детей, а также двое женщин.

Отмечается, что помимо этого террористы смогли взять в плен троих бойцов коалиции «Силы демократической Сирии».

Ранее сирийские СМИ сообщили, что террористы напали на деревню Акариб-эс-Сафия в северной части страны и убили больше 50 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.