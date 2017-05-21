Мексика попросит РФ о помощи в депортации избитого россиянина

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Мехико, 21 мая. Пресс-служба Национального института миграции Мексики сообщила, что для депортации избитого в Канкуне российского гражданина Алексея Макеева необходимо содействие консульства РФ.

Отмечается, что Макеева могут депортировать из Мексики только после того, как станут известны результаты расследования причин и обстоятельств нападения на его дом.

Добавим, что, по словам российского консула в Мексике Дмитрия Болбота, пострадавший Макеев имеет постоянный вид на жительство и статус беженца в Мексике, в связи с чем находится в стране на легальной основе.