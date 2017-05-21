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Бельгийского полицейского накажут за ношение креста тамплиеров на посту

Бельгийского полицейского накажут за ношение креста тамплиеров на посту

4:54  21 Мая 2017
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Бельгийского полицейского накажут за ношение креста тамплиеров на посту

Брюссель, 21 мая. Бельгийские власти накажут сотрудника местной полиции, замеченного на работе с крестом тамплиеров, прикрепленном к бронежилету.

Сообщается, что нагрудный знак попал в кадры телекамер при съемке репортажа в коммуне Кувен. В ходе разбирательства полицейский опроверг свою возможную причастность к сектам или правоэкстремистским организациям, отметив, что носит крест с 2016 года.

Отмечается, что для прояснения мотивов правоохранителя проведут внутреннее расследование, помимо этого, его накажут за нарушение профессиональной этики.

Ирина Новикова
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