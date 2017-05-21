Автомобиль протаранил толпу манифестантов в столице Венесуэлы

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Каракас, 21 мая. Неизвестный въехал на легковом автомобиле в толпу манифестантов в столице Венесуэлы Каракасе.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу, когда в Венесуэле прошли самые массовые демонстрации оппозиции с момента начала протеста 4 апреля.

Очевидцы случившегося рассказали, что водитель задел как минимум пятерых человек, после чего скрылся с места преступления.

Отмечается, что манифестанты успели разбить стекла в наехавшей на них машине.