Альпинистка из Южной Кореи взобралась на 123-этажный небоскреб

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Сеул, 21 мая. Альпинистка из Южной Кореи Ким Джейн сумела взобраться на 123-этажный небоскреб Lotte World Tower, не используя при этом дополнительное снаряжение, кроме страховки. Об этом достижении сообщает местный порта Енхап.

Покорение самого высокого здания в стране заняло у Ким Джейн два с половиной часа. Она призналась, что хотела наслаждаться процессом, но делать это было очень трудно.

Ким Джейн является весьма титулованной спортсменкой, в активе которой более 25 престижных международных трофеев, — пишет Газета.ru.