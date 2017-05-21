Президент Бразилии оспорил подлинность компромата против себя

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Рио-де-Жанейро, 21 мая. Президент Бразилии Мишел Темер оспорил достоверность аудиозаписи, на которой якобы запечатлен его разговор со спикером парламента Эдуардо Кунье. Об этом сообщает Reuters.

Из записи следует, что Темер предлагал главе парламента крупную взятку, чтобы тот приостановил расследование против него. Бразильский лидер обратился к верховному суду с требованием о проверке достоверности записи.

Ранее Газета.ru сообщала, что Китаю удалось раскрыть около 20 информаторов ЦРУ на своей территории.