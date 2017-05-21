Два человека стали жертвами ДТП с участием Ferrari в Подмосковье

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Москва, 21 мая. Пресс-служба Главного управления МВД по Московской области сообщила, что два человека стали жертвами столкновения двух легковых автомобилей на Минском шоссе.

Согласно имеющейся информации, столкновение произошло на 41 км Минского шоссе.

Сообщается, что водитель спорткара Ferrari пошел на обгон автомобиля Peugeot, везшего на буксировочном тросе еще один легковой автомобиль Renault. В этот момент трос оборвался и автомобиль Renault перевернулся, а находившиеся в нем два человека погибли на месте, сообщает Газета.ру.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.